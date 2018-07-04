15 % مساهمة القطاع العقـــــــاري في الناتج المحلي بدبي

المصدر: القاهرة - البيان

أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي بدبي بلغت 15 %.

مشيراً إلى أن نموذج التميز المتبع في الدائرة يُعد من أفضل نماذج العمل الحكومي على مستوى الإمارات والمنطقة العربية والعالم، منوهاً بأن مسيرة التميز المتحققة في الدائرة بشكل خاص.

وفي عموم الجهات الحكومية لإمارة دبي جاءت بطريقة ممنهجة تتماشى مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وخطة دبي 2021 الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأولى عالمياً في مختلف المؤشرات الدولية المرموقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «الصعود إلى القمة: رحلة في التميز» ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018».

وقدم المهندس مروان أحمد بن غليطة شرحاً لنموذج التميز المتبع في دائرة الأراضي والأملاك والمستند إلى 7 محاور هي: الرؤية، والاستراتيجية، والنموذج التشغيلي، والفريق المتجانس، وتطوير القدرات والكفاءات المؤسسية، واستدامة عملية التطوير، وأخيراً الريادة المؤسسية.

مؤكداً أن التناغم الاستراتيجي والتشغيلي والوظيفي هو الذي أسهم في جعل الدائرة واحدة من الجهات الحكومية الأكثر تميزاً على مستوى دبي، كما شدد على أهمية التعامل مع المستقبل ومتغيراته بطريقة ديناميكية تسهل التغلب على مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص للنجاح.

السعادة الوظيفية

وأشاد بن غليطة بفريق عمل الدائرة عنصر الارتكاز للتقدم والنجاح، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يلعبه كافة موظفي الدائرة بمختلف مستوياتهم الإدارية، مشدداً على ضرورة خلق السعادة الوظيفية في بيئة عمل مبتكرة، تحفز الموظفين على إطلاق الطاقات الإيجابية لتقديم خدمات تفوق توقعات المتعامل. إلى جانب العمل على تمكين الكوادر كافة عبر التدريب والتطوير وتفويض الصلاحيات وتعزيز قيم الولاء المؤسسي وروح الفريق الواحد، وهي جميعها عناصر تسهم في صناعة قادة المستقبل.

كما استعرض بن غليطة منجزات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهي الجهة المعنية بتنمية وتطوير القطاع العقاري لإمارة دبي وجذب وتشجيع الاستثمارات فيه.

موضحاً أن الدائرة نجحت خلال العقد الماضي في المساهمة في جعل دبي إحدى الوجهات العالمية المرموقة في القطاع العقاري وتعزيز مساهمته التي وصلت إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بقيمة استثمارات تجاوزت 1.1 تريليون درهم إماراتي، إلى جانب المساهمة باستقطاب أكثر من 400 ألف مستثمر و824 مطوراً عقارياً وتسجيل 5956 وسيطاً عقارياً.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» إلى النقلة النوعية المتحققة في تميز أداء دائرة الأراضي والأملاك في دبي بداية من عام 1998 عندما كان أداؤها الحكومي يوصف بالمتواضع، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات النجاح خلال عقدين فقط، حيث تمكنت ومنذ عام 2000 من تحقيق إنجازات متميزة على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك من خلال الفوز بعدد من الجوائز الرئيسية لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.