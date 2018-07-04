محمد بن راشد يعزي في وفاة مبارك بن قران المنصوري

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة الشيخ مبارك بن قران المنصوري. جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خيمة العزاء في منطقة الروضة بالعاصمة أبوظبي، مساء أمس.

حيث قدم سموهما، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صادق عزائهما ومواساتهما إلى أنجال الفقيد، عبدالله وقران وأحمد وناصر، وعموم قبيلة المناصير، راجيَيْن الله تبارك وتعالى أن يتغمد المرحوم مبارك المنصوري بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. رافق صاحب السمو، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

ومن جانب آخر قدّم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة الشيخ مبارك بن قران راشد المنصوري، كما قدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء في وفاة الشيخ مبارك بن قران راشد المنصوري.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في أبوظبي عن صادق عزائهما ومواساتهما إلى بطحان سلطان بن قران المنصوري، وأنجال الفقيد، محمد وقران وناصر وعبدالله وأحمد، وذويه وأقربائه.

كما قدم واجب العزاء اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وجمع من المواطنين والمقيمين.