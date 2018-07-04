محمد بن زايد والرئيس الأريتري يبحثان علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، أسياس أفورقي، رئيس دولة أريتريا الصديقة، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة حالياً.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بزيارة الرئيس الأريتري إلى الدولة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأريتريا خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث سموه والرئيس الأريتري علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان إمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.