50 % تخفيض قيمة بدل حجز المركبات في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن خفض قيمة بدل حجز المركبات بنسبة 50% للمخالفات غير الخطرة اعتباراً من 1/‏7/‏2018 ولغاية 2018/‏ 30/‏9 مقابل توعية مرتكب المخالفة بمدى خطورة وأضرار المخالفة على مستخدم الطريق، وذلك عبر تعهده والتزامه بتجنب تكرار المخالفة.

وذكر اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن هذا القرار جاء لإسعاد المواطنين والمقيمين بمناسبة عام زايد من جهة وبهدف توعيتهم وتثقيفهم بالمواد والمخالفات المرورية من جهة أخرى.

من جانبه دعا العميد د. علي راشد بن عواش اليماحي مدير إدارة المرور والدوريات إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة من الحسم على بدل الحجز في هذه الفترة وإنهاء كافة المخالفات المرورية المتراكمة.