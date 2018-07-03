محمد بن راشد يعزي في وفاة مبارك بن قران المنصوري

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة الشيخ مبارك بن قران المنصوري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه - يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - خيمة العزاء في منطقة الروضة بالعاصمة أبوظبي مساء اليوم .. حيث قدم سموهما - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - صادق عزائهما ومواساتهما إلى أنجال الفقيد عبدالله وقران وأحمد وناصر وعموم قبيلة المناصير.. راجين الله تبارك وتعالى أن يتغمد المرحوم مبارك المنصوري بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.