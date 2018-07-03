ارتفاع درجات الحرارة في الدولة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة.. فيما تزداد كميات السحب شرقا بعد الظهر.

وقال إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.. فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً.

ونوه إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

وأفاد بأن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:48 والثاني عند الساعة 04:13 والجزر الأول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:33.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والمد الثاني عند الساعة 01:32، ويكون الجزر الأول عند الساعة 20:11 والثاني عند الساعة 07:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 30 70 29

دبي 40 31 55 15

الشارقة 42 29 65 15

عجمان 41 30 70 15

أم القيوين 40 29 70 20

رأس الخيمة 44 29 65 20

الفجيرة 39 31 80 45

العين 47 31 50 15

ليوا 46 29 85 20

الرويس 42 30 80 30

السلع 42 28 70 25

دلما 40 30 90 40

طنب الكبرى 39 29 80 40

طنب الصغرى 38 29 80 40

أبوموسى 39 30 80 40