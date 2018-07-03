حاكم رأس الخيمة يتقبل تعازي حمدان بن محمد في وفاة حمد القاسمي

المصدر: وام

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تعازي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في وفاة المرحوم الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه ولي عهد دبي الى مجلس العزاء في رأس الخيمة صباح اليوم إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته الى صاحب السمو عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والى آل القاسمي الكرام.. راجيا المولى تبارك وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

رافق سمو ولي عهد دبي في تقديم واجب العزاء الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.