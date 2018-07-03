شرطة أبوظبي توفر جهازاً لتكسير الدهون في عيادة العناية بالوزن

المصدر: أبوظبي - البيان

وفّرت شرطة أبوظبي جهاز تكسير الدهون المعروف باسم « lpg » لعلاج السمنة في «عيادة العناية بالوزن» وذلك ضمن العلاجات الصحية في إدارة الخدمات الطبية بالعين بمديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بعد نجاحه في إدارة الخدمات الطبية في أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتسبين وعائلاتهم، التي تقدم أفضل الحلول الوقائية والعلاجية للسمنة بإشراف طبي متخصص، يطبق معايير الرعاية الصحية العالمية، واستخدام أحدث الأجهزة التقنية التي تساعد الكادر الطبي في علاج المرضى.

وأوضح المقدم عبد الرحيم حسن البلوشي، مدير المديرية بالإنابة، أن الجهاز يعمل على تكسير الدهون من دون احتراق الجسم بالضغط على طبقة الدهون الداخلية وإعادة «نحت» المنطقة المستهدفة في الجسم.