إطلاق الموسم الثاني من مبادرة «وتحلو بها المعرفة» 8 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن إطلاق الموسم الثاني من مبادرة #وتحلو_بها_المعرفة، 8 يوليو الجاري.

والتي تستهدف نشر وتوثيق تجارب الطلبة ومهاراتهم عبر ممارسة أنشطة متنوعة خلال الإجازة الصيفية في إطار من المرح والمتعة، بالإضافة إلى دعوة أصدقائهم لخوض التحدي على مدار 8 أسابيع ممتدة خلال الإجازة.

وتستند المبادرة، التي تستمر لغاية الخميس 30 أغسطس، إلى الأساليب الخمسة لجودة الحياة وهي «كن معطاءً، وكن نشيطاً، وتعلم على الدوام، وتواصل، وتفاعل مع محيطك» بهدف نشر السعادة وبناء تجربة صيفية مميزة لطلبة دبي.

وطرحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية حزمة من التحديات الصيفية أمام الطلبة، مؤكدة في رسالة بعثة بها لأولياء أمور الطلبة لتعلم أو ممارسة شيء جديد في كل أسبوع من هذا الصيف.

وقام طلبة من مختلف أرجاء دبي والعالم بنشر صورٍ رائعة لهم وهم يمارسون أنشطة ضمن مبادرة #وتحلو_بها_المعرفة في نسختها الأولى، معربين عن شغفهم لخوض هذه التجربة مجدداً هذا الصيف، حيث قامت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتزويد أولياء الأمور بقائمة تتضمن بعض الأفكار التي يمكن أن تلهم خيال أبنائهم خلال أشهر يوليو وشهر أغسطس ضمن المبادرة.

وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: انطلاقاً من تفاعل الطلبة مع مبادرة #وتحلو_بها_المعرفة خلال الصيف الماضي، فإنه يسعدنا أن تواصل المبادرة في تعزيز جهودنا الرامية إلى الارتقاء بمعدلات جودة حياة طلبتنا، والتي ترتكز على التعليم المستمر عبر عيش تجارب الحياة باعتبارها فصول تعلم مفتوحة في إطار من المتعة والمرح، واكتشاف أشياء جديدة واكتساب مهارات جديدة خلال الإجازة الصيفية.