إطلاق جائزة بلدية مدينة أبوظبي الداخلية للتميز «ارتقاء»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي جائزة البلدية الداخلية للتميز (ارتقاء) في دورتها الثالثة للعام 2018.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام للبلدية أن إطلاق الجائزة يأتي امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتجسيداً لرؤية سموه الحكيمة وحرصه على تحفيز الطاقات الإبداعية للعاملين بالمؤسسات الحكومية من خلال إطلاق برنامج لجوائز التميز داخل الجهات التابعة لحكومة أبوظبي يكون موازيا لـ «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، ومساهماً في تحقيق أهدافها، وبهدف رفع كفاءة وفاعلية الأداء وزيادة الإنتاجية». وبهذه المناسبة دعا المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أنْ تكونَ هذه الدورةُ متلازمةً مع إنجازاتٍ حقيقيةٍ، وأفكارٍ ابتكاريةٍ وإبداعيةٍ يمكن من خلالِها الحصولَ على التميزِ الحقيقيِ.