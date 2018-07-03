كهرباء الشارقة توفر 39 ميغاواط خلال ساعة ترشيد

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن توفير 39 ميغا واط خلال ساعة الترشيد ما يعادل في اليوم الواحد توفير 936 ميغاواط وتخفيض 562 طن انبعاثات كربونية.

وبينت أنه إذا استمر الترشيد بهذا المعدل خلال عام كامل فإن تكلفة كميات الطاقة الموفرة تكفي لإنشاء محطة إنتاج تضم 9 وحدات توليد تبلغ تكلفتها 1080 مليون درهم.

وأشار الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أن ساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حققت هذا العام هدفها من خلال تنمية الوعي لدى المسؤولين بالهيئات والمؤسسات وقادة المجتمع والأفراد بأهمية الطاقة والمياه وأساليب الاستخدام الأمثل لها وتعزيز قدراته والتحرك الجماعي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعياً.

وأوضح أن تفاعل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والمنشآت السياحية وأفراد المجتمع مع المبادرة من خلال إغلاق الأجهزة غير الضرورية وإجراء أعمال الصيانة والترويج للمبادرة ساهم في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة، مبينا أن الهيئة تستهدف الوصول إلى نسبة ترشيد استهلاك الطاقة في إمارة الشارقة خلال السنوات المقبلة إلى 30%.

مشيراً إلى أن الاحتفالات بساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة لتكون الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم الشارقة مدينة الترشيد على مستوى المنطقة والعالم تعتبر رمزاً ودعوة للجميع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي للالتزام بمبادئ الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الليم إلى أن الهيئة أطلقت هذا العام عدة برامج ومبادرات مختلفة للترويج لساعة الترشيد تستهدف كافة فئات وقطاعات المجتمع، تتضمن مبادرة رايات ساعة الترشيد من خلال عمل لوحات إعلانية وتوزيعها على الشوارع والفواتير والأكياس ومبادرة تجوال ومن خلالها يقوم فريق فني بتوزيع مطويات توعوية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتقديم الإرشادات للأسر.