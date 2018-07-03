القنصل التونسي يشيد بالإنجازات المتفرّدة لبلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لطفي بن عامر القنصل العام التونسي، الذي أثنى على الإنجازات المتفردة التي حققتها بلدية دبي في شتى القطاعات، والتي أسفرت عن التطور اللافت الذي تشهده الإمارة في مجال العمل البلدي وخدمة المجتمع.

وتندرج الزيارة في إطار الزيارات المستمرة لأعضاء السلك القنصلي والدبلوماسي للبلدية، والتي تهدف إلى مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات بين الطرفين وتبادل الخبرات لتحقيق المصالح المشتركة. ورحب مدير عام البلدية بالقنصل التونسي، وأكد أهمية التواصل المستمر ودوره الفعّال في الاستفادة من الخبرات المتميزة والتجارب الناجحة في شتى مجالات العمل والتي تهدف وبشكل أساسي إلى خدمة المجتمع عن طريق تطبيق أفضل الممارسات وفق أعلى المستويات الخدمية.