قائد عام شرطة رأس الخيمة يطلع على نتائج تمارين رفع الجاهزية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، إدارة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، بحضور كبار الضباط.

حيث تم خلال الزيارة، استعراض نتائج تمارين رفع الجاهزية والاستعداد وفرص التحسين لتمارين الأمن الداخلي من قبل العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، كما وجه قائد عام شرطة رأس الخيمة، بإغلاق فرص التحسين وتطوير الإجراءات والآليات المتبعة في سرعة مواجهة الأحداث، ورفع الجاهزية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي، وبناءً على الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية.

ووجه اللواء علي بن علوان النعيمي، ضباط إدارة العمليات، بمضاعفة الجهود لتقديم خدمات متميزة على مستوى عال من الجودة.