وزارة الصحة تكرّم فريق برنامج «قلوب آمنة»

المصدر: دبي - وام

كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فريق عمل برنامج «قلوب آمنة» للكشف عن قلوب الأطفال في المدارس، الذي سيمتد حتى نهاية عام 2021، وسيتم تطبيقه في جميع المدارس والجامعات في الدولة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض القلب التي قد تظهر عند الأطفال في سن المراحل الأولى من المدرسة.

حضر التكريم الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة منى الكواري، مديرة إدارة الرعاية التخصصية.

وفي إطار هذا البرنامج قام فريق مكون من أطباء وممرضين مؤهلين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتقديم كشف سريري مركز على قلوب الأطفال في المدارس، تضمن قياس العلامات الحيوية وقياس نسبة الأوكسجين بالدم والطول والوزن وكتلة الجسم المرتبطة بالسمنة، التي تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والشرايين.