انطلاق أعمال لجنة المشاورات السياسية الإماراتية البرازيلية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

انطلق، أمس، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل.

ترأس الجانب الإماراتي أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، فيما ترأس الجانب البرازيلي السفير فيرناندو خوسيه ماروني ديئبريو، مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية.

جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحـقيق المصالح المشتركة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد أحمد عبد الرحمن الجرمن بتطور العلاقات الإماراتية البرازيلية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في كلا البلدين.

من جانبه، نوّه مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية إلى أن العلاقات البرازيلية - الإماراتية تحظى باهتمام خاص من قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن البرازيل تقدر وتحرص على تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد الجانب البرازيلي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح محاور جديدة للتعاون الاقتصادي تدعم منظومة النمو الاقتصادي المشترك..

مشيداً بالتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع قطاعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي جعلتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً، ومقصداً أساسياً للشركات العالمية والإقليمية، ومركزاً رائداً في مجالات البنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة والتنمية المستدامة، ونموذجاً يحتذى في المنطقة.

من جانبه دعا أحمد عبد الرحمن الجرمن إلى أهمية الاستفادة من النمو المتميز الذي يحققه اقتصادا البلدين من أجل توسيع قاعدة التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، فضلاً عن تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية للاستفادة من الإمكانات المتطورة والمحفزة في كلا البلدين، والارتقاء بها بشكل يخدم مستقبلهما بما يعزز التواصل الثقافي والمعرفي والإنساني بين الشعبين الصديقين.

جهود مكافحة الإرهاب

استعرض اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين البلدين الجهود المبذولة وطنياً وإقليمياً ودولياً لمواجهة الإرهاب والتطرف، وإيجاد حلول للأزمات المتفاقمة بالمنطقة وإعادة الاستقرار إليها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان ضرورة توسيع قاعدة التعاون على صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب، بما يسهم في توطيدها.