المصدر: ■دبي - البيان

ترأس الدكتور حمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، اجتماعاً تنسيقياً للجنة العليا لمبادرة معايير التقويم الهجري الذي تنظمه الدائرة، وقد نتج عن الاجتماع بعض التوصيات والتوجيهات ذات العلاقة بعمل اللجنة، منها: اعتماد تشكيل الفريق التنفيذي لمبادرة دبي لمعايير التقويم الهجري، ورفع دراسة شاملة عن الخطة التشغيلية للمبادرة، وآلية تفعيل البرنامج الأكاديمي «الفقيه المؤقت»، وتفعيل اتفاقية التعاون بين الدائرة ومركز الفلك الدولي بأبوظبي.