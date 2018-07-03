سائحان هولنديان يشيدان بجهود شرطة أبوظبي في توفير الأمن

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد سائحان هولنديان بجهود شرطة أبوظبي في توفير الأمن والاستقرار، وذلك لما لمساه من تعامل حضاري راق لمرور أبوظبي مع الجمهور، وثمّنا خدماتها المتميزة وفق أفضل الممارسات العالمية لخدمة المجتمع بمختلف أطيافه.

وكان العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي التقى السياح في مكتبه، وضم الوفد توم جورنا وميلاني جورنا جريس جورنا - استجابة لرغبتهما التي أبلغاها لإحدى الدوريات المرورية - بزيارة المديرية. ونقل توم جورنا الذي يعمل في الشرطة الهولندية برتبة ملازم أول، إعجابه بما وصلت إليه أبوظبي من تطور ونهضة وما تزخر به من أماكن سياحية على أعلى المستويات العالمية بفضل الجهود الواضحة والتي جعلتها من أكثر العواصم التي تحظى بإقبال السياح من أنحاء العالم كافة.