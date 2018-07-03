مدير عام محاكم دبي يدشن مقر «إدارة إعداد الدعوى»

المصدر: دبي - البيان

دشّن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مقر «إدارة إعداد الدعوى»، وذلك ضمن جهود محاكم دبي في تقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، وفق أرقى المعايير، والوصول إلى تحقيق رؤية دبي 2021.

كما دشن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، نظام الاتصال المرئي في تحضير الدعاوى عن بعد، بخاصية النقل المباشر بين مدير الدعوى والمتقاضين، ويأتي ذلك ضمن جهود محاكم دبي في مواكبة التطورات، بإنشاء قنوات ذكية تعمل على تقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، ما يسهل عليهم متابعة الإجراءات القضائية بمكتب إدارة الدعوى، دون الحاجة للحضور والمراجعة.

إضافة إلى أنه سوف يعطي مؤشراً إيجابياً ومحفزاً لمزيد من العمل والبذل، من أجل مواصلة مسيرة التميز والريادة في كافة الخدمات المقدمة للمتقاضين، الأمر الذي يؤكد على اهتمام وحرص الدائرة في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في إسعاد المتعاملين.

خدمات ذكية

وأكد المنصوري أن الدائرة قطعت مسافة كبيرة على طريق الخدمات الذكية، التي تلبي احتياجات المواطن والمقيم فيها بكبسة زر، وأصبح «العالم بين يديك»، بفضل هذه المواكبة السريعة والمتطورة لتقنيات العصر، التي تسهم في رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات، بالمضي قدماً على طريق الخدمات الذكية والتقنيات الحديثة، مثل خدمات الهاتف النقال، وتقنيات الخدمات لتقديم أفضل ما لديها للارتقاء بخدماتها، وذلك استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار، انطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات المواطنين وكافة المتعاملين، بما يواكب طموحاتهم ويلبي رغباتهم.

وفي هذا الجانب، تحدث محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، عن مقر «إدارة إعداد الدعوى»، الذي يمثل نقلة في الخدمات، التي تعتبر امتداداً متكاملاً لعمل نهدف من خلاله تقديم خدمات تقنية ومتطورة لتعزيز الوعي حول العوامل الأساسية المؤثرة في بناء ثقافة السعادة وجودة الحياة، والآثار الإيجابية في تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.