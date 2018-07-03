تدشين فرع كلية المملكة المتحدة لإدارة الأعمال بـ«دبي الأكاديمية»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

دشّن محمد عبدالله، المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، كلية المملكة المتحدة لإدارة الأعمال والحاسوب UKCBC، بحضور أعضاء الهيئة التدريسية، والدكتور ناجي المهدي، رئيس قسم منح المؤهلات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأوضح عبدالله أن كلية المملكة المتحدة لإدارة الأعمال والحاسوب (UKCBC) في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، على مساحة 19000 قدم مربع، تعد أول مقر إقليمي للكلية خارج المملكة المتحدة البريطانية، مشيراً إلى أن الكلية تقدم مسارات دراسية في إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب والصحة والسفر.

وقال عبدالله: «التدريب التقني والمهني أمر حيوي لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات البشرية في قطاعات أعمال مهمة استراتيجياً في دبي، حيث يوفر حلاً سريعاً وفعالاً لتطوير المواهب في الإمارات».

وأكّد الدكتور ناجي المهدي أن الكلية ستسهم في تعزيز التعليم المهني بالدولة بما يواكب توجهات الدولة، وتدعم التعليم الدامج، وتؤهل الطلبة لسوق العمل.