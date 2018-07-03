«سنمشي على خطاك يا زايد» مسابقة في دبي عن إنجازات القائد المؤسس

أطلقت مدينة الطفل ببلدية دبي مسابقة للأطفال تحت شعار «سنمشي على خطاك يا زايد» وهي عبارة عن قيام الأطفال بالمشاركة في المسابقة من خلال كتابة قصة أو عمل فيلم مصغر أو رسم لوحة عن إنجازات الشيخ زايد، رحمه الله، وإبراز دوره الإنساني على الصعيد العربي والعالمي ويقوم الطفل أو من ينوب عنه باختيار إحدى المشاركات ونشرها في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به وتطبيق الشروط والأحكام. وذلك استمراراً للفعاليات المختلفة التي تقوم بها دوائر ومؤسسات الدولة بصفة عامة وبلدية دبي خاصة بمناسبة عام زايد، وذلك لإبراز دوره في تأسيس وبناء دولة الإمارات، بجانب إنجازاته المحلية والعالمية.

وقالت نايلة المنصوري، رئيس مدينة الطفل إن الهدف من المبادرة يتمثل في تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد محليًا ودوليًا بوصفه رمزًا للوطنية وحب الوطن وتجسيد المبادئ والقيم النبيلة وترسيخها في أذهان الأطفال والأجيال القادمة إضافة إلى تخليد شخصية الشيخ زايد ومبادئه وقيمه عالميًا كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم وأكثرها إلهامًا وتعزيز حب الوطن والقائد في نفوس الأطفال علاوة على تنمية المهارات الإبداعية للأطفال وترسيخ جميع المفاهيم النبيلة وتبنيها في حياتهم الشخصية.

وأوضحت أيضاً أن الفئة العمرية المستهدفة هي الأطفال من سن 8 سنوات وحتى سن 15 عاماً وتنتهي المسابقة في 21 من شهر أكتوبر المقبل.