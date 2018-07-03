«طرق دبي» تطرح مناقصة تجديد 4 محطات مترو

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة ميد أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي دعت الشركات إلى تقديم عروضها لتنفيذ عقد تجديد وتحديث 4 محطات مترو.

وأضافت المجلة أن عقد التصميم والبناء يشمل محطات برج خليفة /دبي مول، وداماك، والإمارات للصرافة، ومدينة دبي للإنترنت. وتشمل الأعمال تحسين الوصول إلى المحطات الـ 4، ورفع طاقتها الاستيعابية.

ومن ناحية أخرى أشارت المجلة إلى أن موعد تقديم العروض لدراسة الجدوى للربط بين خطي المترو الأخضر والأحمر في 31 الشهر الجاري. وكانت الهيئة قد طرحت مناقصة دراسة الجدوى في مارس الماضي. ويصل طول الخط الرابط بين الخطين إلى 7 كيلومترات.