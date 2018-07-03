«كهرباء دبي» تطلق دليل نصائح ما قبل السفر

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي دليل «نصائح ما قبل السفر» للعام السادس على التوالي، حيث تتضمن قائمة من الإرشادات والخطوات البسيطة التي يتعين على المتعاملين اتباعها قبل السفر لقضاء الإجازة السنوية أو مغادرة منازلهم لفترات طويلة خلال العطلة الصيفية، لضمان الحد من استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على سلامة الممتلكات.

تشمل قائمة الإرشادات التأكد من إطفاء الأضواء وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من القابس، والاستعانة بفني متخصص لفحص توصيلات المياه والتأكد من عدم وجود أية تسربات، وإغلاق محابس المياه لتجنب أي تسرب قد يحدث.

وحول «نصائح ما قبل السفر»، قالت أمل كوشك، نائب رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار مسؤوليتها المجتمعية، تضع الهيئة مسألة حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ضمن أهم أولوياتها.

وتحرص على رفع الوعي بين أفراد المجتمع بضرورة اتباع معايير ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحد من الهدر واتباع إرشادات السلامة، عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج والأنشطة التوعوية على مدار العام للتشجيع على تبني أسلوب واعٍ ومستدام بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة ».

خطوات

وأشار المهندس سلطان الزعابي، مدير أول بالإنابة - إدارة الأحمال والتعرفة في قطاع تخطيط الطاقة والمياه في الهيئة، إلى أن «نصائح ما قبل السفر» تهدف إلى تذكير أفراد المجتمع بأهمية اتخاذ بعض الخطوات البسيطة قبل السفر لقضاء عطلة الصيف، للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتجنب الهدر .