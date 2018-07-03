تحذير رواد شاطئ الحمرية من التيارات المائية

المصدر: الشارقة - البيان

كثفت بلدية الحمرية جهودها من خلال كوادرها العاملة في استقبال الزوار الذين يتواجدون بكثافة خلال هذه الأيام بعد بدء الاجازة الصيفية بقضاء عطلتهم على شاطئ الحمرية من خلال قيامها بتوعية المرتادين بطرق الوقاية في إطار هدفها للحد من الغرق وأماكن تواجد التيارات المائية.

وتقوم بلدية الحمرية بتنفيذ العديد من البرامج الوقائية والتوعية ضمن مبادرة سلامتك أولاً بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثله بمركز شرطة الحمرية الشامل وإدارة الانقاذ والمختصين من خلال توزيع المطويات وتوعية الزوار والمتواجدين على شاطئ الحمرية.

وفي هذا الإطار أفاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن البلدية تحرص على سلامة مرتادي الشاطئ من تعرضهم لا قدر الله لحالات الغرق أو الإجهاد أو عوامل التيارات المائية لذلك وجهت كوادرها لتوزيع المطويات والقيام بدور توعوي تشرح إرشادات السلامة وتعرف خطورة التيارات المائية وكيفية التعامل معها وتم توزيعها على مداخل وطرق المنطقة وطول شاطئ الحمرية.

أوضح الشامسي أن الفترة الحالية تشهد منذ اللحظات الأولى من الصباح وبعد صلاة الفجر يوميا تواجد العشرات من العوائل لقضاء أيام ممتعة على شاطئ الحمرية خلال العطلة الصيفية لذلك كثفت البلدية من جهودها في نشر التوعية للحفاظ على الأرواح

ولفت إلى أن موظفي البلدية تعمل خلال تواجدها على الشاطئ من اللقاء بالمرتادين وتعريفهم بالنصائح الأساسية للسباحة مثل: اتباع التعليمات اللازمة أثناء السباحة والسباحة في الأماكن الأمنة التي يتوفر بها المنقذ وعدم السباحة بعد تناول الطعام مباشرة وعدم التدخين قبل السباحة وارتداء السترة الخاصة بالسباحة أو الوسائل الأخرى المساعدة والآمنة وتجنب السباحة بمفردك وكيفية عمل إسعافات أولية للغريق.