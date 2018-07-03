8 ملايين طلب لمركبات الأجرة في دبي خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

نفّذ مركز الحجز والتوزيع بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي 8 ملايين و294 ألفاً و714 طلباً لرواد مركبات الأجرة في إمارة دبي في النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأوضح محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة، أن معدل وقت وصول مركبة الأجرة للمتعاملين بلغ (11.43) دقيقة، فيما بلغ معدل وقت الرد على المكالمات الواردة إلى مركز الحجز والتوزيع (5) ثوانٍ فقط.

وقال نبهان: «لقد استلم المركز خلال النصف الأول من العام الجاري (3) ملايين و(796) ألفاً و(392) مكالمة، منها مليونان و(540) ألفاً و(415) مكالمة عبر جهاز الرد الآلي (IVR) ».