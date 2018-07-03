حميد النعيمي ونهيان بن مبارك يعزيان أسرة سالم لخريباني

المصدر: العين - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله سالم سيف معضد لخريباني النعيمي، والد كل من اللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي، رئيس لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وراشد سالم لخريباني النعيمي، أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والعقيد محمد سالم لخريباني النعيمي، وإخوانهم.

ورافق سموهما في تقديم واجب العزاء خلال زيارتهما مقر العزاء بمنطقة الصاروج في مدينة العين، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من المسؤولين.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص تعازيه لأسرة وأنجال الفقيد .. راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وإلى ذلك قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، واجب العزاء بوفاة المغفور له سالم سيف معضد لخريباني النعيمي.

وأعرب معاليهما، خلال زيارتهما مقر العزاء بمنطقة الصاروج في مدينة العين، عن خالص تعازيهما لأسرة المتوفى، راجيَيْن الله له المغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.