إطلاق تطبيق «أيادي زايد البيضاء حول العالم»

المصدر: عجمان - وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء المرحلة الأولى من التطبيق الذكي «أيادي زايد البيضاء حول العالم» والذي يمثل منصة توثيقية رقمية تتعرف من خلالها الأجيال الحالية والمستقبلية على مسيرة الخير والعطاء والمواقف التاريخية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وجهوده الإنسانية والإغاثية التي قدمها للبشرية في شتى أنحاء العالم.

وبدأ استخدام التطبيق في مدرسة أم القيوين للتعليم الأساسي والثانوي في ذكرى مئوية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتم إطلاقه بعدها في مدرستي الشعب للبنين والأمل للصم والبكم في الشارقة على التوالي. ولاقى التطبيق تفاعلاً كبيراً من طلبة المدارس.