انطلاق فعاليات جمعية منظمة مهارات آسيا العالمية في أبوظبي

المصدر: ■أبوظبي - وام

انطلقت، أمس، فعاليات الاجتماع الأول للجمعية العمومية لمنظمة مهارات آسيا العالمي، الذي يستضيفه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لأول مرة بالدولة، ويستمر ثلاثة أيام برئاسة مبارك سعيد الشامسي، مدير عام المركز، وحضور علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات في المركز، وفهر السويدي، المدير التنفيذي لمهارات آسيا العالمية، ونخبة من ممثلي الدول الآسيوية.

وقال مبارك سعيد الشامسي: إن هذا الاجتماع المهم يتناول جهود الإمارات، ممثلة في عاصمتها أبوظبي لتكون مقراً دائماً لمنظمة مهارات آسيا العالمية، في إنجاز جديد يحققه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ضمن إنجازاته العالمية والإقليمية والمحلية، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بأن تعمل المنظمة نحو صناعة تعليم تقني وفق استراتيجية قوية ذات معايير عالمية، وبأهداف من بينها صناعة التقدم التعليمي والصناعي في القارة الآسيوية، وبما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وإحداث نقلة نوعية كبيرة في منظومة التعليم التقني والمهني.

وأضاف الشامسي أن الاجتماع يناقش، أيضاً، استعدادات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لاستضافة الدورة الأولى من مسابقة مهارات آسيا العالمية، «أبوظبي 2018»، خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة آسيوية واسعة.