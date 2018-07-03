نسيبة يبحث وسفير الاتحاد الأوروبي التعاون الثقافي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، بمكتبه صباح أمس، باتريزيو فوندي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية، بما يخدم علاقات التعاون الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بدول الاتحاد الأوروبي على كل الأصعدة.

ونوّه معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، خلال اللقاء إلى الدور الكبير الذي قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبه أعرب باتريزيو فوندي، عن حرص الاتحاد الأوروبي واهتمامه بتعزيز أواصر الصداقة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات. وأشار إلى اهتمام بعثة الاتحاد الأوروبي بـ «عام زايد» 2018، كونه مناسبة وطنية وتاريخية غالية، وقيامها بتنظيم معرض لهذه المناسبة برعاية كريمة من سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي.