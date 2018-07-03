«التقنية العليا» تبحث التعاون مع شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من قسم التدريب العملي الميداني بكليات التقنية العليا فرع أبوظبي للطالبات إدارة البعثات في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي في مقر الإدارة بمجمع إدارات الشرطة، وجــرى بحث التعـاون في مجال التدريب العملــي فــي التخصصــات المختلفــة.

وأكد العميد عثمان حاجي الخوري مدير إدارة البعثات حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم والإسهام في تدريب الطلبة بمجالات العمل المختلفة لدى الإدارات، حسب تخصصاتهم المختلفة وتأهيلهم وإعدادهم وفق برامج التطبيق العملي التي تعد من متطلبات التخرج في الجامعات.

وتبادل الرائد علي أحمد الشحي رئيس قسم شؤون المبتعثين مع رئيس الوفد الزائر الدروع التذكارية.