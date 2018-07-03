أحمد بن طحنون يحضر حفل تكريم دورة «حصانة ضد المخدرات»

المصدر: أبوظبي - وام

حضر اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، حفل التكريم التي نظمه الاتحاد النسائي العام، أمس، بمناسبة إتمام دورة مهارات التربية الأساسية للوالدين، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والمركز الوطني للتأهيل، تحت شعار «حصانة ضد المخدرات والمؤثرات العقلية».

والتي تعد الأولى من نوعها في التركيز على أساسيات الحصانة ضد المخدرات، وعلى الرعاية الأسرية.

والتي تستهدف تدريب المشاركين على كيفية توعية أولياء الأمور في الحد من مخاطر المخدرات. وحضر الاحتفال الذي أقيم في مقر الاتحاد النسائي العام، نورة السويدي مديرة الاتحاد، والمقدم طبيب موزة الشحي مديرة المبادرة، والدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل، والمشاركون في حملة «جسدك أمانة».

ويأتي الاحتفال بعد دورات نظمتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ضمن حملة «جسدك أمانة»، كان آخرها دورة مهارات التربية الأساسية للوالدين، بعنوان: «حصانة ضد المخدرات والمؤثرات العقلية»، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والمركز الوطني للتأهيل.

مساهمة

وأكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أنها تبنت منذ نشأتها، البرامج التوعوية والصحية والتثقيفية التي تسهم في تأسيس أجيال قادرة ومؤهلة على حماية الوطن والدفاع عن أراضيه، وترجمت الهيئة هذا الحرص، بإطلاق المبادرة الوطنية «جسدك أمانة»، التي تستهدف كافة أفراد المجتمع. كما أكدت الهيئة، ضرورة رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي، وتشجيع فئات المجتمع كافة على تبني أنماط الحياة الصحية.

وناقشت حملة «جسدك أمانة»، نحو 12 موضوعاً مختلفاً على مدار العام الماضي، كان من ضمنها موضوع «الوقاية من المخدرات»، الذي لقي تفاعلاً إيجابياً من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها، فاطمة المحرزي مديرة ادارة الموارد البشرية بالاتحاد، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إلى الحضور.رعاية

وقالت: «إن سمو «أم الإمارات»، وجهت بمشاركة الاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كراعٍ ومشارك في حملة «جسدك أمانة»، ونفذ الاتحاد والمجلس توجيهات سموها، وشاركا بكل المنتديات والمحاضرات وورش العمل التي أقامها منظمو الحملة، وهم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والاتحاد النسائي العام».

وذكرت أن هذه الحملة التي أطلقتها الهيئة، جاءت بهدف نشر الثقافة الصحية والرياضية بين المواطنين، وهي أول حملة وطنية تربط الرياضة بالصحة، وتكون على مستوى الوطن.

وألقى الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز الوطني للتأهيل، كلمة، أوضح فيها أن المركز بصدد استقبال الطلاب والطالبات في العطلة الصيفية في وحدتين للتدرب على التأهيل والوقاية من المخدرات.

تقدير

وزّع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان شهادات تقدير لنحو 40 مشاركاً في حملة «جسدك أمانة»، من الاتحاد النسائي العام، والمركز الوطني للتأهيل، وجهات ومؤسسات وطنية ومجتمعية. كما سلم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون، شهادة تقدير من الاتحاد النسائي العام، إلى سهام عبد الله الشحي التي أنقذت شاباً أصيب بحالة إغماء داخل البحر.