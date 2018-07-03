بحث التعاون بين مجلسَي شباب شرطة أبوظبي وعجمان

المصدر: عجمان - البيان

زار وفدٌ من مجلس شباب شرطة عجمان مجلس شباب شرطة أبوظبي بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك حيث تم الاطلاع على أفكار الشباب وتبادل التجارب الناجحة والخبرات والتعرف على الأنشطة الشبابية.

والتقى الرائد الدكتور أحمد الرمحي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي وفد مجلس شباب شرطة عجمان برئاسة الملازم أول راشد بن حمدان، الذي رحب بدوره بزيارة الوفد مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بشأن تعزيز دور الشباب في دعم العمل الأمني، حيث تعرف الوفد الزائر على آلية عمل مجلس شباب شرطة أبوظبي والبرامج والدورات والحلقات الشبابية التي ينفذها، والخطط المستقبلية في مجال تطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم الشباب داخلياً وخارجياً.

من جانبه عبر رئيس مجلس شباب شرطة عجمان عن جزيل شكره وامتنانه لمجلس شباب شرطة أبوظبي على استقبالهم وتعاونهم، متمنياً لهم مزيدا من التميز في الأداء والعمل الأمني، كما دعا إلى تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بين المجالس الشبابية الشرطية في الدولة.