مواصلات الإمارات تكرّم المشاركين في إخلاء روضة الورود برأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

كرّمت مواصلات الإمارات مجموعة من السائقين والمشرفات، العاملين في فرع المواصلات المدرسية الحكومية برأس الخيمة، والمشاركين في عملية إخلاء روضة الورود من الطلبة بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة لدى نشوب حريق في مسرح الروضة في مايو الماضي.

وأفاد المهندس عبدالله الكندي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمواصلات الإمارات في كلمته التي ألقاها خلال الحفل بأن مواصلات الإمارات حريصة على تكريم أصحاب الإنجازات النوعية والذين يسهمون في تعزيز الصورة المؤسسية لمواصلات الإمارات ويعكسون رسالتها وأدوارها المجتمعية.

واختتم الكندي الحفل بتكريم الطاقم الإداري لفرع المواصلات المدرسية برأس الخيمة والسائقين والمشرفات، المشاركين في عملية الإخلاء، مثنياً على موقفهم البطولي.