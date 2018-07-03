المصدر: الشارقة - وام

أقرّت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي منح 221 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن طلب واحد لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته في مقر دائرة التخطيط والمساحة.

وقال وليد بن فلاح المنصوري، رئيس اللجنة: إن اللجنة قررت خلال الاجتماع اعتماد 221 قطعة أرض سكنية جديدة للمواطنين في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وكلباء وخورفكان ودبا الحصن ومدينة الحمرية، حيث استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، واعتذرت عن طلب واحد فقط لعدم استيفاء شروط التخصيص، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت اشتراطات تخصيص الأراضي وآلية توزيعها وسحبها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأشار المنصوري إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة، والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم أعمال اللجنة، بما يسهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف اللجنة.

حضر الاجتماع عبدالله مطر تريم، نائب رئيس اللجنة، وصالح حميد النقبي، والمهندس أيمن راشد النقبي، وسلطان محمد بوغانم، وسالم مبارك بن دلموك، وإسماعيل سالم عبيد، وإبراهيم علي المليحي، وأعضاء اللجنة، وخليفة سعيد حليس، مقرر اللجنة.