«الوطني» يشارك في الجلسة الخامسة للبرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الـ 5 لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، واجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة التي تعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية وتستمر حتى يوم غد.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلا من جاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وحسب جدول أعمال اللجان الـ 4 الدائمة: تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقريراً حول مستجدات العمل العربي المشترك في مجال اختصاص اللجنة، وتقريراً حول اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، والاطلاع على دراسة تشريع قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية، وإعادة النظر في دراسة إعداد مشروع قانون استرشادي عربي للصحة.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مذكرة الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الرابع وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة، وتقرير نشاط لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للعام 2017-2018.

بدورها ستقوم لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالتصديق على محضر الاجتماع الرابع لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني المعقود بتاريخ 08 مايو 2018، والاطلاع على مشروع التقرير السياسي الدوري.

وتناقش اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان مشروع رؤية برلمانية حول: تخفيف آثار الحروب والصراعات على حقوق الإنسان والتنمية في العالم العربي، وعددا من القضايا التي لها علاقة بعلم اللجنة.