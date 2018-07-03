أطروحة عن دور الصحافة في تشكيل الرأي العام بشأن قضية الجزر الثلاث

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكدت نتائج أطروحة دكتوراه بعنوان «دور الصحافة الإماراتية في تشكيل اتجاهات الجمهور الإماراتي حول قضية الجزر الثلاث»، للصحفي الدكتور صالح أحمد راشد النعيمي، مدير مكتب المجلس الوطني للإعلام في رأس الخيمة، أن الصحافة الإماراتية تعكس إلى حدٍ ما الموضوعات والقضايا المتعلقة بقضية الجزر التي تهم المواطن الإماراتي، كما أن الجمهور يهتم بمتابعة قضية الجزر في الصحف الإماراتية، خصوصاً من خلال المواقع الإلكترونية للصحف.

وركز النعيمي في دراسته على التساؤل الذي طرحته حول حقيقة الدور الذي تقوم به الصحافة الإماراتية في التعامل مع قضة احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وما درجة ومستوى تأثيرها في تشكيل آراء واتجاهات الرأي العام الإماراتي تجاه هذه القضية المحورية.