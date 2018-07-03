«أبوظبي للنقل»تفوز بجائزة المعهد العالمي للمواقف

المصدر: أبوظبي-البيان

فازت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل بجائزة «أفضل جهة منظمة لقطاع المواقف –2018»، وهي جائزة سنوية متخصصة في مجال تخطيط وتنظيم وإدارة مواقف المركبات، يمنحها المعهد العالمي للمواقف (IPI)، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له. ومنح المعهد هذه الجائزة بعد دراسة وتقييم للأداء أجراها على مدى عام كامل، حيث وقع الاختيار على إدارة مواقف في مركز النقل المتكامل من بين العديد من الجهات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع حول العالم.

تم الإعلان عن فوز الدائرة بالجائزة خلال المؤتمر والمعرض السنوي للمعهد الذي عُقد مؤخراً في أورلاندو - فلوريدا، بحضور عدد كبير من الجهات المنظمة للمواقف، والمشغلين والخبراء الدوليين والمختصين بإدارة المواقف من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، الذين يفوقون التوقعات في أدائهم التشغيلي ويلتزمون بأعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، فيما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها إدارة مواقف إلى 94%، في حين بلغت نسبة امتثال الجمهور لنظام «مواقف» 98% على مدى السنوات الثلاث الماضية.