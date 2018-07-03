أسماء المتميزين في مسابقة تصوير البيئة الشرطية بعد غد

المصدر: دبي - البيان

أنهت القيادة العامة لشرطة دبي المرحلة الثانية من مسابقة تصوير البيئة الشرطية الجديدة التي أطلقتها العام الماضي بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وحي دبي للتصميم، وستعلن لجنة التحكيم عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتي المسابقة الخميس الموافق لـ5 الجاري.

وذلك ضمن حفل تنظمه شرطة دبي في سوق مدينة جميرا الساعة 11 صباحا، بهدف تشجيع واستقطاب المبدعين من أفراد المجتمع.وقالت وداد الحمادي، من الإدارة العامة للتميز والريادة، ورئيس فريق المسابقة، إن المرحلة الأولى انطلقت نهاية العام الماضي وانتهت باشتراك 1300 متسابق في فئتي المسابقة، مضيفة أن لجنة تحكيم المسابقة اختارت أفضل 30 عملاً بواقع 15 لكل فئة.

وبيّنت الحمادي أن الفائزين سيحصلون على فرصة لعرض أعمالهم في معرض سيتنقل ما بين القيادة العامة لشرطة دبي وجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي وحي دبي للتصميم على مدى 3 أسابيع، هذا إلى جانب حصولهم على جوائز مالية بقيمة 100 ألف درهم تشجيعاً للتميز.