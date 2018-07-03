«مدني رأس الخيمة» يؤكد استعداد مراكزه لطوارئ الصيف

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد العميد محمد عبدالله الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، جاهزية جميع الفرق المختصة في كل مراكز الدفاع المدني في الإمارة، وأنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ومجابهة الحرائق الصيفية.

وأشار إلى أن دفاع مدني رأس الخيمة أطلق العديد من مبادرات التوعية والتثقيف خلال الفترة الماضية، ومنها إطلاق المرحلة الأولى من نظام «حصنتك» الذكي الخاص بالمباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال زيارته مركز الحليلة بالمناطق الشمالية في رأس الخيمة، للوقوف على جاهزية جميع فرق الإطفاء العاملة في جميع المراكز الموزعة على طول النطاق الجغرافي للإمارة، للتعامل مع الحرائق التي ترتفع معدلاتها خلال أشهر الصيف الحارة.