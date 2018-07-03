«الوطنية للأزمات» تطّلع على تجربة بلدية دبي في رصد الهزّات الأرضية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت إدارة المساحة ببلدية دبي وفد الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث للاطلاع على تجربه بلدية دبي في مجال رصد تأثير الهزات الأرضية على الأبراج والمنشآت الاستراتيجية والمنشآت العامة، وكذلك منظومة الأرصاد الجوية للتنبؤ بالضباب والعواصف الرملية لبلدية دبي لدعم خطط الطوارئ بمعلومات فورية وتطبيقات ذكية تدعم الأمن والسلامة العامة خاصةً أثناء الهزات الأرضية المحسوسة والأرصاد الجوية. وأشارت المهندسة إيمان الخطيبي رئيس قسم المسح الجيوديسي والبحري إلى أن الزيارة تدعم التكامل بين الهيئات المسؤولة لتفعيل خطط الطوارئ وتحديد دور كل جهة لإنجاز الخطة، وكذلك كيفية ربط مخرجات الأنظمة بصورة تلقائية.