1109 مواطنين يعملون في مهنة المحاماة بالدولة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أشارت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل، أمس، ارتفاع أعداد المواطنين والمواطنات المشتغلين في مهنة المحاماة، من 1040 محامياً ومحامية العام الماضي إلى 1109 محامين ومحاميات بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بواقع 69 محامياً ومحامية، يشكلون نسبة 99% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في الإمارات، مقابل 19 من دول مجلس التعاون الخليجي.

ارتفاع

ووفقاً للإحصاءات فقد ارتفع إجمالي عدد المحامين المواطنين من 748 محامياً بنهاية العام الماضي إلى 786 محامياً بنهاية النصف الأول من العام بزيادة قدرها 38 محامياً، كما ارتفع عدد المحاميات المواطنات من 311 محامية في عام 2017 إلى 323 محامية بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشار تقرير إدارة شؤون المحامين والمترجمين إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمحامين المواطنين والخليجيين المشتغلين في مهنة المحاماة، من 1059 محامياً خلال عام 2017 إلى 1128 محامياً بنهاية النصف الأول من العام الجاري، يشكل الخليجيون منهم نسبة 1% بواقع 19 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة بلغ 323 محامية مواطنة، بنسبة 99%، في حين توجد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي، ويقمن بالترافع أمام كل المحاكم وفي معظم القضايا. ويعد المحامون المواطنون والخليجيون الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 804 محامين، منهم 18 محامياً خليجياً.