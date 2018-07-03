شرطة دبي تنظم ملتقى المرسلين للعلاج إلى الخارج

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الخدمات وشؤون العلاج، في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، ملتقى المرسلين للعلاج إلى الخارج في قاعة حمدان بن محمد في مقر القيادة، بهدف الوقوف على تجربة الموظفين المرسلين للعلاج إلى الخارج، وأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وقال المقدم محمد حسن الجناحي، مدير إدارة الخدمات وشؤون العلاج، إن الإدارة أرسلت أكثر من 800 مريض للعلاج في الخارج العام الماضي من موظفي القيادة أو أحد ذويهم، مضيفاً أن ملتقى المرسلين للعلاج إلى الخارج يُعقد سنوياً للاجتماع بالموظفين وتثقيفهم بمحاضرات على مدار أيام حول نظام العلاج وآليّة التواصل مع الإدارة، وقياس مدى تحسّن حالتهم الصحيّة، ومدى رضاهم عن الخدمة التي قدّمت لهم في الخارج.

وأكد المقدم الجناحي أن الإدارة حريصة على الاهتمام بصحة موظفيها وذويهم ممثلين بالزوج والأبناء والوالدين، إضافة لتوفير أفضل الخدمات الصحيّة والعلاجيّة بالتنسيق مع عدد من المستشفيات والعيادات المتخصّصة في مختلف الأمراض ووفقاً لأعلى المستويات الطبيّة في دول العالم.