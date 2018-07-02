محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مبارك بن قران المنصوري

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في وفاة الشيخ مبارك بن قران راشد المنصوري .

وأعرب سموه ــ خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي ــ عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد محمد وقران وناصر وعبدالله وأحمد وذويه وأقربائه .. داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه ومجتمعه.

وقال سموه : " إن وطننا فقد أحد رجاله الأوفياء المخلصين .. مشيرا إلى أنه كان أخا ورفيقا حكيما للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " رافقه لسنوات طويلة معينا له في مسيرته.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.