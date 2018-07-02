جموع غفيرة تشيع جثمان الشيخ مبارك بن قران المنصوري

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

أدت جموع غفيرة من المصلين بجامع الرحمة في منطقة بني ياس بأبوظبي ، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ مبارك بن قران راشد المنصوري الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين.

وشيع المصلون جثمان الشيخ مبارك المنصوري إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى بمقبرة بني ياس.

ودعا جميع المصلين الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.