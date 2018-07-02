حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخ حمد بن محمد القاسمي

المصدر: وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح اليوم صلاة الجنازة على جثمان فقيد القواسم المغفور له الشيخ حمد بن محمد بن سالم القاسمي في جامع الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة.

كما أدى صلاة الجنازة إلى جانب سموهما.. الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، والشيخ فاهم بن عبدالله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري، إلى جانب عدد من شيوخ القواسم.

كما أدى الصلاة عدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية المقيمة.

وقد شيع جثمان المغفور له في مقبرة القواسم في منطقة العريبي في رأس الخيمة.

وتقدم المشيعون بالعزاء إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وإلى شيوخ القواسم بهذا المصاب الجلل داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.