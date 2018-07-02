«كهرباء دبي» راعٍ لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية الإماراتية لمجلس الطاقة العالمي، تقدم بموجبها الهيئة الرعاية للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي بصفتها الراعي المضيف للمؤتمر الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، وينظم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار».

وقع الاتفاقية سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، بحضور المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والصناعة، ومن جانب الهيئة كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

يُعَد «مؤتمر الطاقة العالمي» الذي ينظمه المجلس العالمي للطاقة منذ عام 1924 في إحدى العواصم أو المدن الكبرى حول العالم كل ثلاث سنوات، أكبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات الطاقة ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، ويشارك فيه رؤساء دول وقادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا الطاقة العالمية. وتعد هذه الدورة الأولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة عربية، كما ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تستضيف هذا المؤتمر العالمي.

وقال الطاير: «يسعدنا أن تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها الراعي المضيف لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، والذي يؤكد المكانة المرموقة لدولة الإمارات كمنصة مثالية لاستضافة المؤتمر الأكبر والأقدم والأكثر تأثيراً في العالم في مجال الطاقة. ونحن على ثقة أن المؤتمر سيحقق نجاحاً كبيراً نظراً للمكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات على خارطة الطاقة العالمية، وسيكون المؤتمر منصة مهمة تجمع الخبراء والمختصين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لتبادل أفضل الخبرات والتجارب والتعرف إلى أحدث التقنيات والممارسات وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وتقييم تنافسية خيارات الطاقة المتاحة عالمياً».

جهود وطنية

من جهته، قال الدكتور النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: «يسعدنا انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي لقائمة رعاة مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، بما يؤكد تضافر كل الجهود الوطنية في دعم هذا الحدث المهم الذي سيجمع كبار المعنيين في مجال الطاقة من جميع أنحاء العالم ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي كمركز عالمي لمستقبل قطاع الطاقة. وستمكننا هذه الرعاية من تسليط الضوء على أحدث مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة للهيئة، انطلاقاً من نهجها المبتكر في تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مزيج مستدام للطاقة لخلق مستقبل أكثر ازدهاراً، والحفاظ على استدامة مسيرة التنمية والتطور، وبما يتماشى مع غايات رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050».

فوز

فازت العاصمة أبوظبي بأكبر عدد من أصوات أعضاء مجلس الطاقة العالمي بعد أن تنافست لاستضافة الحدث مع مدينتي سان بطرسبرغ الروسية، وريو دي جانيرو البرازيلية في أكتوبر من العام 2014. وقد تم تنظيم الدورة الأولى من المؤتمر عام 1924 في العاصمة البريطانية لندن.