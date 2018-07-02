«التخطيط الاستراتيجي» و«مركز القانونيين» يستشرفان المستقبل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقع اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الريادة والتميز بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، مذكرة تفاهم بين الجمعية والمركز العربي للمحاسبين والقانونيين في دبي الذي يمثله الدكتور عدنان أبوعودة بحضور ممثلي الجانبين. تهدف المذكرة التي أجازت مسودتها وزارة تنمية المجتمع إلى تنظيم دورات في عدة محاور تشمل استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي وفروع الإدارة المرتبطة بنشاط الجمعية، وذلك من أجل نشر وتكريس وتعزير ثقافة المستقبل بما يتسق وتوجه الدولة الاستشرافي في إطار دعم أهداف الأجندة الوطنية.

بنود

وبموجب الاتفاق يقوم المعهد العربي عبر كفاءاته وخبرائه بتنظيم سلسلة دورات نوعية بأسعار مخفضة تدعى لها جميع مؤسسات ودوائر إمارات الدولة السبع بالتنسيق مع جمعية الإمارات العربية للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل.

وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي: إن الاتفاق الجديد يعد خطوة نوعية مهمة في سبيل تعميم ثقافة الاستشراف وتعميق المعارف المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي كخيار لا غنى عنه