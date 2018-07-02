إنجاز طريق يربط مرابع السلع بالشارع الرئيس لمدينة الظفرة

المصدر: Ⅶالظفرة - البيان

أنجزت بلدية منطقة الظفرة الطريق الذي يربط مرابع السلع بالشارع الرئيس لمدخل المدينة بطول 460 متراً. وقال المهندس على مبارك ذيبان المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة السلع، إن الهدف من إنشاء الطريق تسهيل حركة تنقل سكان المرابع للوصول إلى الشارع الرئيس، وكذلك تسهيل الوصول إلى مستشفى السلع الجديد نظراً لقرب الطريق من المستشفى.

وأضاف المنصوري أن بلدية منطقة الظفرة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لسكان المنطقة وإسعادهم، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص على توفير سبل الحياة الكريمة والرفاهية من خلال توفير مقومات العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأشاد بالسرعة التي تم خلالها إنجاز المشروع بعد الحصول على شهادات عدم الممانعة، حيث تم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً وفق أعلى المعايير المعتمدة لدائرة التخطيط العمراني والبلديات في مجال الطرق، ويبلغ عرض الطريق 10.30 أمتار، شاملة أكتاف الطريق، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع بلغت مليون درهم.

448 مسكناً

الجدير بالذكر أن مشروع مرابع السلع الذي يضم 448 مسكناً، تم تشييدها ويحمل مشروع مرابع السلع بعداً اجتماعياً عبر إحياء مفهوم الأسرة الممتدة، ومفهوم «الفريج» الذي يضم مجموعة من الأسر المترابطة اجتماعياً، والمنسجمة في تقاليدها وثقافتها.

مرافق

تضم مدينة السلع عدداً من حدائق الحارات والمرافق الترفيهية المصغرة بمرابع السلع، كما تم توفير مظلات بشاطئ المدينة لخدمة زوار الشاطئ. وتوجد بالمدينة، أيضاً، حديقة عامة وممشى، وتبلغ مساحة الحديقة التي تم افتتاحها في العام 1995، 14هكتاراً .