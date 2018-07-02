«خليفة الإنسانية» تنفذ المرحلة الثانية من إغاثة الصومال

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بدأ فريق المؤسسة توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة على الأسر الصومالية في قرى ومناطق ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال.

وأكد مصدر مسؤول في المؤسسة حرص القيادة الرشيدة على سرعة إيصال 900 طن من المساعدات الغذائية إلى شعب الصومال الشقيق الذي يعاني الجفاف مما يزيد من نسبة الخطر على ثروته الزراعية والحيوانية.

وقال إن هذه المساعدات هي المرحلة الثانية من الإغاثة الإنسانية التي تستهدف 20 ألف أسرة صومالية حوالي 100 ألف شخص في مناطق ولاية بونتلاند كافة، حيث تم توزيع كميات كبيرة من الطرود الغذائية على مناطق علايو وقو وكايين ولاك.

وأوضح المصدر أن هذه المساعدات هي جزء من 20 ألف سلة غذائية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية ستوزع على بقية المناطق وهي باري وكاركار ونوكال وسول وساناك وكاين وهايلاند وكاردافو ومودوك.

ومن جهتهم أشاد المستفيدون من المساعدات بمواقف دولة الإمارات الإنسانية المشهود لها عالمياً، مؤكدين أن شعب الصومال لن ينسى أن الإمارات هي أول دولة لبت النداء لتقديم المساعدات العاجلة إليه وتوفير احتياجاته الأساسية والتخفيف من عبء الجفاف.

وأكدوا أن مساعدات الإمارات جاءت في وقتها المناسب خاصة وأن الصيف قد بدأ، داعين الله العلي القدير أن يحفظ الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة، مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة خليفة الإنسانية تجاه الشعب الصومالي.

بالأرقام

وزعت مؤسسة خليفة الإنسانية في المرحلة الأولى في ولاية جوبالاند والمناطق التابعة لها أكثر من 6000 سلة غذائية استفاد منها 30 ألف شخص في كيسمايو وبولوغدودويونتوي ولوغلوي وخام خام وغوبوين.