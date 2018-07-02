شرطة أبوظبي تطلق «إرث العطاء» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «إرث العطاء» في إطار مبادرات عام زايد، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تهدف إلى مشاركة أكبر عدد من المنتسبين وذويهم في التبرع والعطاء ترسيخاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في العمل الخيري والإنساني.

وأوضح اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع انها تأتي ضمن مبادرة القطاع تحت شعار (إضاءات من العمل الانساني) من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيم ( الحكمة/ الاحترام/ بناء الإنسان/ الاستدامة).

وأضاف: إن زايد الخير يعد رمزاً خالداً للعطاء والعمل الإنساني والخيري في الإمارات والعالم أجمع بما قدمه من أعمال خيرة أسهمت في تخفيف معاناة الكثير من شعوب العالم الشقيقة والصديقة التي لا تزال تستذكر حتى يومنا هذا أياديه البيضاء التي امتدت إلى أرجاء العالم بمساعدات إنسانية وخيرية.

وحضر إطلاق المبادرة ممثلون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومديرو الإدارات بقطاع أمن المجتمع، وعدد من ضباط شرطة أبوظبي.