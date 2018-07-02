وفد وزارة الدفاع يزور «معرض ريو الدولي» في البرازيل

المصدر: Ⅶ ريو دي جانيرو - وام

زار وفد من وزارة الدفاع فعاليات معرض ريو الدولي للدفاع «RIDEX 2018» في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ترأس الوفد اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون، وضم عدداً من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وبحث الوفد مع الفريق أديمير سوبرينيو رئيس الأركان العامة المشتركة للقوات المسلحة البرازيلية، سبل ومجالات التعاون، وذلك بحضور إبراهيم سالم العلوي، قنصل عام الدولة في ساوباولو، فيما أثنى رئيس الأركان العامة المشتركة البرازيلي على تطور العلاقات بين البلدين.

كما بحث الوفد مع الفريق راؤول بوتيليو رئيس هيئة الركن للقوات الجوية البرازيلية سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الدفاعية المشتركة بين البلدين.